Вопрос о «Свидетелях Иеговы» был рассмотрен – организация остается запрещенной – Песков

Вопрос о деятельности «Свидетелей Иеговы» был рассмотрен после соответствующих обращений к Владимиру Путину – организация остается запрещенной, изменений в российском законодательстве на этот счет нет. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Этот вопрос был рассмотрен после того, как президенту задавали соответствующие вопросы. Никаких изменений в законодательство не последовало. По-прежнему организация остается запрещенной в России и входит в этот список запрещенных организаций», — сказал он.

Минюст России в августе 2017 года включил «Свидетелей Иеговы» и 395 входящих в ее структуру местных религиозных объединений в список запрещенных в стране организаций. Верховный суд РФ удовлетворил исковые требования Минюста о ликвидации организации 20 апреля 2017 года.