Медики обнаружили травмы у детей, которые побывали в заложниках у своего отца. Они находятся в петербургских больницах, самый младший в реанимации.

Врачи диагностировали у 10-летнего ребёнка ссадины и след от ножа на шее. Этого мальчика оставили в инфекционном отделении детской больницы. Там же двое его братьев 4 и 6 лет. У ребёнка девяти лет кроме синяков и ссадин диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа. Как уточняет 78-й телеканал, именно этого мальчика отец выставлял в окно с угрозами. Младшего из шести детей перевели в реанимацию, однако это сделали из-за болезни, а не побоев. Старшего из шести братьев направили в детскую больницу имени Филатова. В аппарате петербургского уполномоченного по правам ребёнка Анны Митяниной ранее сообщили, что вопрос о том, переводить ли детей в социальное учреждение решат после того, как врачи будут спокойны за их здоровье. Напомню, накануне мужчина несколько часов удерживал сводных братьев, которым было от трёх до пятнадцати лет, в квартире на юге Петербурга.

Мать детей рассказала журналистам, что после того, как ей вернут всех мальчиков, она вернётся в Архангельскую область. Именно оттуда семья переехала в Петербург три года назад.