Российская внешняя разведка, по данным Центра «Досье», много лет руководит сетью журналистов в Прибалтике.

Полковник запаса внешней разведки Евгений Умеренков, а также в разное время журналист газет «Известия» и «Комсомольской правды» с 2006-ого года до недавнего времени курировал страны Прибалтики под руководством одного из управлений в администрации президента. Это следует из рабочих документов секретариата генерала разведки Владимира Чернова, которые оказались в распоряжении центра «Досье». Там сказано, что многие сотрудники СМИ из Эстонии, Латвии и Литвы присылали в АП свои материалы на согласование. Например, в расследовании опубликована переписка, в которой автор «КП» Александр Гришин отсылал Умеренкову свой текст и заранее разрешил вносить в него правки.

По данным центра, люди, связанные с полковником запаса, занимались в Прибалтике публичной поддержкой «несогласных с официальным историко-политическим нарративом местных историков», противостоянием с концепцией так называемого «советского геноцида» и другими подобными темами.

Также в документах «Досье» оказался целый список журналистов и политиков, которых российская разведка в теории могла использовать для сбора информации и пропагандистских акций. В нём оказались 19 человек из Эстонии, 9 из Латвии и 7 из Литвы.

Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин назвал публикацию «Досье» «чушью».