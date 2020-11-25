После обысков у «Свидетелей Иеговы» в Москве задержано 4 человека – представитель ассоциации «Свидетелей Иеговы»

После обысков у «Свидетелей Иеговы»(организация признана экстремистской и запрещена в России – «ЭМ») в Москве задержано 4 человека. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель Европейской ассоциации «Свидетелей Иеговы» Ярослав Сивульский.

«На данный момент нам известно о 10 обысках и четырех задержанных в Москве. Это Иван Чайковский, Сергей Шаталов, Юрий Чернышев и Виталий Комаров», — рассказал он.

Как уточнил Я.Сивульский, из других регионов информации об обысках и задержаниях пока не поступало. «То ли это планы, которые правоохранительные органы озвучили на будущее, то ли PR-ход, непонятно, но пока мы имеем дело только с обысками в Москве», — отметил он.

Я.Сивульский напомнил, что «недавно комитет министров Совета Европы призвал Россию пересмотреть решение 2017 года, прекратить массовые репрессии против «Свидетелей Иеговы», а также воплотить жизнь решение ЕСПЧ от 2010 года по ликвидации московской общины организации, которое было в 2004 году».

«В ЕСПЧ ожидают разрешения около 50 наших исков. В своих ответах на запросы ЕСПЧ Россия говорит, что «Свидетели Иеговы» как религия в России не запрещена – запрещены юридические лица, а верующие могут действовать самостоятельно без опасения преследования. Это говорят официальные бумаги и официальные представители. Но на практике, когда верующие — друзья или семья — собираются, чтобы читать Библию или исполнять религиозные гимны, к ним приезжает ФСБ в масках, кладет на пол, прикладывает к голове оружие, снимает это на видео и выдает в эфир так, будто они застигли врасплох опасных экстремистов», — заявил Я.Сивульский.

При этом он подчеркнул, что «никто из правоохранителей и других авторитетных органов, которые стояли за запретом организации, не сказал, в чем заключается экстремизм «Свидетелей Иеговы». «Единственное, что прозвучало и звучит: «это потому, что они считают свою религию истинной». Но какая конфессия не считает свою религию истинной? То есть за то, что мы считаем свою религию истинной, сейчас мы подвергаемся гонениям и репрессиям вплоть до пыток», — заключил Я.Сивульский.