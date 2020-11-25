Московский «Локомотив» сыграет в Мадриде с клубом «Атлетико» в рамках группового этапа футбольной Лиги Чемпионов

«Железнодорожники» фаворитами встречи с испанцами не считаются. Причем не только из-за класса команд, но и из-за результатов. В последнем туре чемпионата России «Локомотив» прервал серию из 6 матчей без побед, минимально переиграв тульский «Арсенал», но закончил первый круг на 8 месте. «Атлетико» же, напротив, на ходу. Команда Диего Симеоне месяц не проигрывает, в минувшую субботу в матче чемпионата Испании обыграла «Барселону» и по потерянным очкам является лидером первенства.

Впрочем, за последние 6 матчей «Атлетико» терял очки один раз – и как раз в сражении с «Локомотивом». Игра в Москве в начале ноября завершилась со счетом 1:1, причем российский клуб смог отыграться. Да и в двух других играх «Локо» сохранил ничью с австрийской командой «Ред Булл Зальцбург», а также с минимальной разницей 1:2 уступил действующему победителю Лиги Чемпионов мюнхенской «Баварии», не реализовав несколько голевых моментов.

Между тем перед сегодняшней игрой с «Атлетико» москвичи уже столкнулись с проблемами. По прилете в Мадрид местный аэропорт несколько часов не выдавал багаж российской команды, посчитав, что в нем есть опасные вещи.

Игру Лиги Чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико» в прямом эфире будет показывать телеканал Матч ТВ, начало трансляции в 22:55.