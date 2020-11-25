Белый дом, по данным Reuters, разрешил предоставлять Джо Байдену президентские сводки, которые составляют спецслужбы

Белый дом, по данным агентства Reuters, разрешил предоставлять Джо Байдену ежедневные президентские сводки, которые составляют спецслужбы. Теперь у избранного президента США будет более полная информация о происходящих событиях.

Ранее госсекретарь Майк Помпео подтвердил, что Госдепартамент начал процесс передачи власти команде Байдена. При этом Дональд Трамп написал в Твиттере, что борьба за результаты выборов в США продолжается.