Чрезвычайное происшествие в Берлине. По данным Reuters, некий автомобиль врезался в ворота ограждения ведомства канцлера. Агентство ссылается на очевидцев. Других подробностей пока нет.
2020-11-25T12:33:10+03:00
2020-11-25T12:33:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 25 ноября 2020
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