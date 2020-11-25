Дипломаты Польши выразили возмущение словами об идее некоторых депутатов пересмотреть позицию РФ по расстрелу в Катыни

В посольстве страны посчитали, что российские парламентарии хотят отменить признание ответственности НКВД за расстрел польских офицеров в Смоленской области в 1940-м году. Речь идет о конференции, посвященной российско-польским отношениям, которую в середине ноября в Тверской области организовало Российское военно-историческое общество. В обсуждении, согласно сайту организации, участвовал и депутат Госдумы от «Справедливой России» Алексей Чепа. По словам польских дипломатов, в ходе обсуждения он пообещал выступить с личной инициативой об отмене документа десятилетней давности, в котором ответственность за расстрел поляков в Катыни возлагалась на СССР и Иосифа Сталина. К слову, это постановление было принято той же Госдумой, где большинство также было у правящей «Единой России». Польские дипломаты на этом фоне считают, что нужно сосредоточиться на защите исторической правды о Второй мировой войне, а также, как они выразились, «напоминать об ответственности НКВД» за случившееся.

По данным историков, под Катынью в 1940 году были убиты почти 22 тысячи поляков.