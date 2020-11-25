В России число умерших от COVID-19 за сутки впервые с начала пандемии превысило 500 человек. Максимум по смертности среди пациентов с коронавирусом обновился второй день подряд.

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 507 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Предыдущее максимальное число скончавшихся фиксировали в понедельник, погибших было меньше на полтора десятка. Всего за минувшие сутки подтвердили инфекцию у 23 675 россиян, больше всего заболевших по-прежнему выявляют в Москве, свыше 5800 случаев. Впрочем, число заразившихся по сравнению с предыдущим днем на 1000 меньше. Суточный максимум по числу новых пациентов обновил Санкт-Петербург, где зарегистрировали 3,4 тыс. заболевших. Это на 200 заболевших больше. В Подмосковье, которое занимает третье место среди регионов по количеству пациентов с COVID-19, в области выявили более 1000 новых случаев.

В научном центре имени Чумакова сегодня сообщили, что в России для вакцинации от коронавируса потребуется около 40 миллионов доз. Ранее сообщалось что технологических мощностей в пределах страны для массового производства вакцины не хватает.