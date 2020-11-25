Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков назвал гармоничным законопроект об удаленной работе

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков назвал гармоничным законопроект об удаленной работе. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это нормальный законопроект, над которым работала специальная группа из наших представителей и представителей Госдумы. В результате получился некий согласованный проект поправок в Трудовой кодекс. Это гармонизирует работу тех, кто трудится дистанционно, и по отношению к работодателю, и по отношению к самим сотрудникам», — подчеркнул М.Шмаков.

Госдума рассмотрит законопроект об удаленной работе сегодня во втором чтении.