Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков назвал гармоничным законопроект об удаленной работе. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Это нормальный законопроект, над которым работала специальная группа из наших представителей и представителей Госдумы. В результате получился некий согласованный проект поправок в Трудовой кодекс. Это гармонизирует работу тех, кто трудится дистанционно, и по отношению к работодателю, и по отношению к самим сотрудникам», — подчеркнул М.Шмаков.
Госдума рассмотрит законопроект об удаленной работе сегодня во втором чтении.
Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков назвал гармоничным законопроект об удаленной работе
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков назвал гармоничным законопроект об удаленной работе. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».