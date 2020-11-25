Власти сообщают о полном восстановлении энергоснабжения Владивостока. При этом в Приморском крае остаются почти три тысячи жилых домов в 15 населенных пунктах. Ледяной дождь обрушился на регион в минувший четверг.
2020-11-25T11:31:38+03:00
2020-11-25T11:42:02+03:00
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11:31, 25 ноября 2020
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