В России за сутки скончались 507 человек с подтвержденным COVID-19. Это максимальный показатель с начала пандемии. При этом, согласно данным оперативного штаба, новых случаев заражения чуть более 23 с половиной тысяч. На Москву приходится почти 4700 случаев, на Петербург почти три с половиной тысячи.
2020-11-25T11:30:34+03:00
2020-11-25T11:41:14+03:00
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11:30, 25 ноября 2020
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