В России за сутки скончались 507 человек с подтвержденным COVID-19. Это максимальный показатель с начала пандемии. При этом, согласно данным оперативного штаба, новых случаев заражения чуть более 23 с половиной тысяч. На Москву приходится почти 4700 случаев, на Петербург почти три с половиной тысячи.