Худрука театра сатиры Александра Ширвиндта и его жену действительно госпитализировали с коронавирусом – сын

Художественного руководителя Московского театра сатиры, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта и его жену Наталью Белоусову действительно госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Это подтвердил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» их сын, телеведущий Михаил Ширвиндт.

«Действительно у папы и у мамы обнаружили этот вирус в очень легкой форме. Когда я говорил с врачом, она сказала, что в принципе с такой формой не госпитализируют, потому что это вполне амбулаторное домашнее лечение. Но, учитывая возраст, решили, что лучше подстраховаться. Так что и папа, у которого кашель и небольшая температура, и мама, у которой вообще ни одного симптома, лежат в больнице и получают лечение», — рассказал М.Ширвиндт.

Он подчеркнул, что «ничего критического и опасного нет».