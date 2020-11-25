Согласно официальным данным, в России за сутки выявлено более 23 с половиной тысяч инфицированных коронавирусом. Это меньше, чем накануне. При этом летальных исходов — 507, — это максимальный показатель с начала пандемии.
2020-11-25T11:03:41+03:00
2020-11-25T11:06:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2747454-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3353344.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:03, 25 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Венедиктов — про преемника на «Эхе Москвы», плакат Путина и воспитание сына / фильм RT Россия На протяжении целой рабочей недели мы преследовали Алексея Венедиктова с камерами: снимали, как он проводит летучки на «Эхе Москвы», придумывает новые радиопередачи, следит за эфиром, грозится уволить сотрудников…