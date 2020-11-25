Приморский край получит из бюджета около 700 миллионов рублей на восстановление от последствий ледяного шторма

Сумма уже согласована, а соответствующее распоряжение правительства подписано. Об этом на заседании законодательного собрания Приморского края заявила глава краевого Правительства Вера Щербина. По ее словам, будут выделены как денежные, так и материальные ресурсы. Сейчас в Приморье крайне остро нуждаются в генераторах, башенных кранах и оборудовании для монтажа электросетей. Обесточивание и, как следствие отсутствие тепла и воды – стали главным бедствием после ледяного шторма. Без элементарных бытовых условий остались около 200 тысяч человек. Из строя вышли 850 опор линий электропередач, более полутора тысяч подстанций, лед оборвал 100 километров проводов. В Крае был введен региональный режим чрезвычайно ситуации.

Сегодня удалось энергетики дали свет в микрорайоне районе Чуркин, где проживают 60 тысяч владивостокцев. Таким образом, электроснабжение восстановлено во всем городе.