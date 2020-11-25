Z Архив новостей новости
5 1 6 9
11:03, 25 ноября 2020

Приморский край получит из бюджета около 700 миллионов рублей на восстановление от последствий ледяного шторма

Сумма уже согласована, а соответствующее распоряжение правительства подписано. Об этом на заседании законодательного собрания Приморского края заявила глава краевого Правительства Вера Щербина. По ее словам, будут выделены как денежные, так и материальные ресурсы. Сейчас в Приморье крайне остро нуждаются в генераторах, башенных кранах и оборудовании для монтажа электросетей. Обесточивание и, как следствие отсутствие тепла и воды – стали главным бедствием после ледяного шторма. Без элементарных бытовых условий остались около 200 тысяч человек. Из строя вышли 850 опор линий электропередач, более полутора тысяч подстанций, лед оборвал 100 километров проводов. В Крае был введен региональный режим чрезвычайно ситуации.

Сегодня удалось энергетики дали свет в микрорайоне районе Чуркин, где проживают 60 тысяч владивостокцев. Таким образом, электроснабжение восстановлено во всем городе.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 ноября Поздравить…

5 208 6 7165 20.11
Блоги

+ Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» «Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала для того чтобы противостоять фальсификации событий Второй мировой войны, особенно – бессовестным попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников»...

5 276 6 19379 20.11
8читать ;смотреть
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Армения после войны Поражение в войне с Азербайджаном, надеюсь, подведёт черту в постсоветском периоде в развитии Армении и откроет путь к новому периоду, в котором будет некое реальное содержание, а не только отсылка к «пост-» чему-то…

5 133 6 39835 18.11
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Монументальное беспамятство Памятник будет не Кобзону, а тем качествам, которые власть ценит в людях больше всего…

5 54 6 6328 23.11
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Чего ждать России от потенциального госсекретаря США Блинкена? Он считает агрессию России на востоке Украины серьезной проблемой и с недоверием относится к Владимиру Путину. Он признает, что в 90-х демократы допустили ошибку, полагая, что Россия способна стать демократическим государством…

5 74 6 9755 24.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Услышьте, что вам говорит Путин Россия нейтральная страна, которая пользуется доверием и Армении и Азербайджана и помогает обеим странам. А Турция хочет представить, что в Карабахе как в Сирии, — Турция на стороне Азербайджана, а Россия на стороне Армении…

5 57 6 13630 18.11
Блоги

Наталья Поклонская зампредседателя комитета ГД по международным делам

Люди хотят чтобы их проблемы слышали Пенсионеры, учителя, бизнесмены, студенты… Всем нужна помощь и я искренне постараюсь им помочь. Уже сегодня мной были направленны запросы в органы госвласти, остается надеяться на порядочность чиновников…

5 37 6 5962 24.11
Блоги

Заявление Посольства Республики Польша в Москве в связи с искажением фактов, касающихся Катынского преступления На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена ​​на то, чтобы не признать ответственности НКВД за Катынское преступление в Медном…

5 50 6 8216 09:16
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Московский стандарт. Как выглядят поликлиники после капитального ремонта Казалось бы, сейчас не до комфорта. Главное – обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача. Но мы не стали останавливать программу комплексной реконструкции московских поликлиник…

5 76 6 12774 20.11
Блоги

Павел Дубравский политтехнолог

О мёртвых голосующих за Джо Байдена Теоретически, можно ходить по почтовым ящикам пожилых людей и красть их бюллетени… но они не пройдут проверку по подписи, т.к. эти данные есть в электронной избирательной системе…

5 156 6 28429 23.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вакансия Работайте себе спокойно в Штатах, не подвергайте описанному вами «риску» ради написания нескольких небылиц своего журналиста — врать у вас и дистанционно прекрасно получается…

5 317 6 64407 22.11
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

«Где можно в обычной жизни увидеть (потрогать) вашу продукцию?» Будете проезжать по мосту через канал им. Москвы, знайте, это тоже мы)...

5 102 6 21875 19.11
Блоги

+ Венедиктов — про преемника на «Эхе Москвы», плакат Путина и воспитание сына / фильм RT Россия Венедиктов — про преемника на «Эхе Москвы», плакат Путина и воспитание сына / фильм RT Россия На протяжении целой рабочей недели мы преследовали Алексея Венедиктова с камерами: снимали, как он проводит летучки на «Эхе Москвы», придумывает новые радиопередачи, следит за эфиром, грозится уволить сотрудников…

5 48 6 33743 18.11
8читать ;смотреть
Блоги

«Нюрнберг стал прорывом на пути к переходу международных отношений в правовую плоскость» Выступление президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на торжественном мероприятии по случаю 75 годовщины начала Нюрнбергских процессов….

5 41 6 8920 21.11
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

75 лет Нюрнбергского процесса «Преступления против человечности» не различают людей на «своих граждан» и «чужих граждан»...

5 68 6 14828 23.11
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Хотите срочного приезда полиции? Порвите портрет Самого! Советую гражданам, если полиция не хочет приезжать: сообщать, что у вас под окном проходит несанкционированный митинг, где громко требуют отставки губернатора и посадки президента…

5 89 6 19736 19.11

Популярное за неделю

Новости

В Польше с изумлением восприняли предложение депутата отменить признание ответственности Москвы за Катынский расстрел Оно прозвучало на мероприятии Российского исторического общества…

5 23 6 8458
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
В защиту коронавируса, учитывая, что у него юбилей. Всё честно, всё правильно. Люди, которые платят футболистам в 100 раз больше, чем вирусологам, они и должны, вероятно, завалить своими трупами подвалы больницы…

5 50 6 108459 18.11
#слушать 48:23 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3351696
Судебные процессы «говоривших против власти» (Российская империя, XIX в.)
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3102 22.11
Блоги

Максим Шевченко журналист

Ответ Запада будет жесткий и беспощадный Вместе с журналисткой BBC Ильхам Алиев заочно поставил на место и толпу подобных ей журналистов — неоимпериалистов-неоколониалистов в российских медиа. Российская машина пропаганды только делает вид, что она противостоит Западу…

5 189 6 250735 21.11
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Понятно, почему это происходит — близятся выборы. Они боятся, что результаты будут такие же, как в Белоруссии. И у них перед глазами уже пример Белоруссии, откуда бегут айтишники, как армяне бегут из Нагорного Карабаха…

5 126 6 89206 21.11
#слушать 50:16 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8869872
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4710585

Сегодня в эфире