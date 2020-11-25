Бывший футболист сборной России Роман Широков предстанет сегодня перед мировым судом в столичном районе Сокольники. Против него завели уголовное дело после избиения арбитра во время любительского матча.

Широков в день, когда произошел резонансный инцидент, играл за сборную телеканала Матч ТВ. В рамках матча любительского турнира, в котором играли и другие футболисты, закончившие карьеру, игрок остался недоволен решением судьи Никиты Данченкова по одному из эпизодов. Широков, по словам очевидцев, начал нецензурно выражаться в адрес арбитра. Последней каплей для футболиста стала красная карточка, которую судья показал полузащитнику. После этого Широков несколько раз ударил арбитра по голове, а затем, когда он упал, нанес удар и ногой. В результате у Данченкова оказалось разбито лицо, было подозрение на сотрясение мозга.

Экс-футболист сборной России принес извинения, однако против него возбудили дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Адвокаты пострадавшего судьи пообещали подготовить иск о компенсации на несколько миллионов рублей. В свою очередь, защита Широкова сообщала, что он признал вину, а дело будет рассмотрено в особом порядке. Однако сторона Данченкова возражает против быстрого процесса.

Широкову грозит до 2 лет заключения.