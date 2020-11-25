Посольство Польши выразило возмущение в связи с предложением депутата отменить признание ответственности за Катынь

Посольство Польши выразило возмущение в связи с предложением депутата Госдумы отменить признание ответственности Москвы за расстрел в Катыни. В заявлении указывается, что в середине ноябре в Тверской области Российское Военно-историческое общество провело конференцию, посвященную российско-польским отношениям. В ходе мероприятия парламентарий Алексей Чепа сказал, что готов лично выступить с инициативой об отмене документа, который был подписан в 2010 году — в нем Россия подтвердила ответственность СССР и Сталина за массовое убийство поляков.