Посольство Польши выразило возмущение в связи с предложением депутата отменить признание ответственности за Катынь

Посольство Польши выразило возмущение в связи с предложением депутата Госдумы отменить признание ответственности Москвы за расстрел в Катыни. В заявлении указывается, что в середине ноябре в Тверской области Российское Военно-историческое общество провело конференцию, посвященную российско-польским отношениям. В ходе мероприятия парламентарий Алексей Чепа сказал, что готов лично выступить с инициативой об отмене документа, который был подписан в 2010 году — в нем Россия подтвердила ответственность СССР и Сталина за массовое убийство поляков.
2020-11-25T10:31:02+03:00
2020-11-25T10:43:01+03:00
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10:31, 25 ноября 2020
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