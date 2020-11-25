В Министерстве внутренних дел предлагают изменить правила сдачи экзаменов на водительские права.

Еще в сентябре ошибки, которые допускают будущие водители разделили на три категории. За те, которые считаются грубыми, полагается пять штрафных баллов, средние обойдутся экзаменуемому в три и легкие – в один. Всего в сумме можно набрать только пять, таким образом каждая грубая ошибка автоматически останавливает экзамен, а соискатель отправляется на пересдачу. Как сообщает РИА со ссылкой на ведомственный приказ МВД, количество таких нарушений предлагается снизить с 17 до 15. Изменится и их перечень. Если сдающего уличат в использовании мобильного телефона, то он будет удален с экзамена. То же самое произойдет и в том случае, если он не пристегнет ремень безопасности. Кроме того, особое внимание инспекторы будут обращать на навыки будущих водителей в реальной дорожной обстановке.

Предполагается, что новый регламент вступит в действие 1 апреля 2021 года.