Россияне за три месяца досрочно погасили рекордный объем ипотеки, — сообщает Центральный банк. По данным регулятора, в основном деньги выплачивались из собственных сбережений, также досрочному погашению способствовали государственные субсидии. Рефинансированием ипотеки воспользовались около 3% заемщиков.
2020-11-25T10:04:28+03:00
2020-11-25T10:08:08+03:00
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10:04, 25 ноября 2020
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