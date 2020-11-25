Россияне за три месяца досрочно погасили рекордный объем ипотеки, — сообщает Центральный банк. По данным регулятора, в основном деньги выплачивались из собственных сбережений, также досрочному погашению способствовали государственные субсидии. Рефинансированием ипотеки воспользовались около 3% заемщиков.