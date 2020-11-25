Уполномоченный по защите семьи заявила в полицию на директора школы за пропаганду нетрадиционных ценностей

Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге по данным газеты «МК» заявила в полицию на директора московской школы за пропаганду нетрадиционных ценностей. Поводом стал урок толерантности.

В честь Международного дня толерантности 17-ого ноября учащиеся пятого класса школы номер 962 в Отрадном рисовали раскрашенные в цвета радуги цветы и сердца. На некоторых рисунках было написано «не надо оценивать людей, их надо ценить». Газета «Московский Комсомолец» сообщает, что общественный уполномоченный по защите прав семьи в Санкт-Петербурге Ольга Баранец увидела в этом «пропаганду половых извращений среди несовершеннолетних» и потребовала привлечь директора московской школы к ответственности. Она утверждает, что детям давали задание рисовать ЛГБТ-символику в знак толерантности и уважения к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Откуда Баранец это узнала – не уточняется.

В свою очередь по данным газеты речи о сексуальных предпочтениях на этом уроке не шло. Это подтверждают и родители учащихся. Директор одинцовской школы подчеркнула, что радуга – это символ международного движения за мир, и никакого другого подтекста в этом задании не было.

Отдельно издание отмечает, что аппарат Ольги Баранец не является государственным. Должность уполномоченного по защите семьи в Петербурге учредили представители общественности, в частности, родители, ветераны и православные. В последнее время они также активно выступают против принудительной вакцинации и уроков секс-просвещения в школах.

Станет ли обращение Баранец поводом для проверки – пока не известно, в МВД эту информацию еще не комментировали.