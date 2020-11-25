ФСБ рапортует о пресечении деятельности террористической группы, которая планировала теракты в Москве. Утверждается, что во Владимирской области задержан один человек, гражданин одной из стран Центральной Азии, у него изъято взрывное устройство.
2020-11-25T10:02:25+03:00
2020-11-25T10:04:48+03:00
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10:02, 25 ноября 2020
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