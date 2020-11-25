Джо Байден не видит повода для судебного преследования Дональда Трампа после сложения им полномочий

Избранный президент США демократ Джо Байден не видит повода для судебного преследования действующего главы Белого дома Дональда Трампа после сложения им полномочий. Об этом победитель президентской гонки сказал в интервью телеканалу NBC.

Судебной тяжбы или расследования в отношении Трампа, который отказался признавать свое поражение на выборах, Байден инициировать не станет. По его словам, вместо того, чтобы использовать для этого министерство юстиции, американскому обществу следует решить более существенные задачи и вернуть «уверенность в завтрашнем дне». Для этого, как полагает Байден, необходимо в первые 100 дней президентства, отсчет которых начнется 20 января, большую часть усилий новой администрации посвятить борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Кроме того, предстоит пересмотреть проведенную Трампом миграционную реформу и пересмотреть утвержденные прежним главой белого дома указы о климате и здравоохранении. Ранее Байден выразил готовность встретиться Трампом, «если он попросит». Накануне Управление общих служб в федеральном правительстве США подтвердило начало процесса передачи власти. Байдена допустили к информации, предназначенной для избранного президента.

Действующий президент СЩА Дональд Трамп до настоящего времени официального признания своего поражения на выборах не сделал.