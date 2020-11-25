Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что вакцинация от коронавируса в стране не будет обязательной. При этом она может начаться в декабре. В телеобращении он подчеркнул, что у людей должна быть полная информация о вакцинах. Во Франции будет разрешено применение нескольких препаратов.