Художественный руководитель московского театра Сатиры Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом, — эту информацию ТАСС подтвердили в театре, отметив, что у него легкая форма заболевания. В больницу попала и супруга Ширвиндта.
2020-11-25T10:32:00+03:00
2020-11-25T10:32:28+03:00
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10:32, 25 ноября 2020
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