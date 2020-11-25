Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусом, — сообщили ТАСС в правительстве региона. Утверждается, что Меликов чувствует себя хорошо. При этом он находится в изоляции.
2020-11-25T10:32:00+03:00
2020-11-25T10:32:00+03:00
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10:32, 25 ноября 2020
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