Суд сегодня должен рассмотреть ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Сергея Фургала

Басманный суд Москвы сегодня должен рассмотреть ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении на убийство.

Как стало известно газете «Коммерсантъ», сегодняшнее заседание может стать последним в рамках основных следственных действий. Следственный комитет планирует завершить расследование громкого дела до новогодних праздников. Фургалу будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Напомним — бывший губернатор свою вину не признает.