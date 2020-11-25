Зенит и Краснодар лишились шансов выйти из группы в футбольной Лиге Чемпионов.

Краснодар проиграл Севилье в стиле, который уже стал для клуба фирменным, пропустив мяч на последней компенсированной минуте. Впрочем, логика в этом голе была. После ответного мяча Вандерсона Краснодар играл слишком авантюрно и неприятности могли случится и до этого. Об этом после матча упомянул и главный тренер Мурад Мусаев, который сказал, что нельзя быть такими несдержанными. 1-2 очередное поражение российского клуба. Зенит, как и Краснодар, пропустил уже на первых минутах. Невероятный удар нанес Чиро Иммобиле. Почти сразу итальянцы забили и второй, но счет 2-0 продержался только три минуты. Артем Дзюба расторопно сыграл в штрафной. Зенит вернулся в игру, но пребывал в ней до пенальти, который реализовал все тот же Иммобиле 3-1. Белым флагом Зенита стали замены. Сергей Семак выпустил на поле молодых, не особенно рассчитывая на спасение. Они хорошо вышли – сказал тренер, но удачно сыграть не смогли.

Сегодня свой матч Лиги Чемпионов проведет и Локомотив, который встретится с мадридским Атлетико.