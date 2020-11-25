Государственная дума должна обсудить во втором основном чтении законопроект о дистанционной работе. Его авторами стала группа депутатов и сенаторов.

Речь идет о внесении поправок в Трудовой кодекс. Один из инициаторов законопроекта, «единоросс» Андрей Исаев ранее говорил, что нарушений прав удаленных работников быть не должно.

Накануне глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что удаленная форма работы в России будет распространена и после пандемии. По его словам, нынешняя ситуация ускорила процесс, сейчас в удаленном формате работают более трех с половиной миллионов человек в России.