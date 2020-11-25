В Подмосковье в канун Нового года могут снять некоторые ограничения, — дал понять губернатор Андрей Воробьев
Сейчас в Подмосковье действует запрет на проведение массовых мероприятий, люди старше 65 лет должны находиться в изоляции.
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В Подмосковье в канун Нового года могут снять некоторые ограничения, — дал понять губернатор Андрей Воробьев
Сейчас в Подмосковье действует запрет на проведение массовых мероприятий, люди старше 65 лет должны находиться в изоляции.
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