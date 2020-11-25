Число заражений COVID-19 в мире приближается к 60 миллионам, — сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Всемирная организация здравоохранения уточняет, что за неделю инфицированных стало на 4 миллиона больше, и это самый высокий показатель с начала пандемии.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что пик второй волны пандемии пройден. С субботы будут сниматься некоторые ограничения. Так, магазины возобновят работу до 21 часа, будут разрешены религиозные церемонии, правда, в участием не более 30 человек.

Власти Франции планируют, что следующий этап снятия ограничений начнется с 15 декабря. Тогда могут открыть кинозалы, театры и музеи.