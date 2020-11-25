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09:02, 25 ноября 2020

Группа хабаровских депутатов, объявившая о выходе из ЛДПР, передумала покидать партию

Группа хабаровских депутатов, объявившая о выходе из ЛДПР, передумала покидать партию. Они сказали, что их услышали.

Взбунтовавшиеся депутаты всё же наладили контакт с региональным отделением партии, и поэтому отменили решение об уходе. Об этом агентству ТАСС рассказал спикер городской думы Хабаровска Михаил Сидоров. Он отметил, что ему удалось донести все проблемы на личной встрече с исполняющим обязанности губернатора края Михаилом Дегтярёвым, который координирует ЛДПР в регионе. Также депутат добавил, что скоро отправится в Москву, чтобы рассказать о настроениях жителей города непосредственно руководству партии.
Отдельно Сидоров добавил, что депутаты передумали выходить из ЛДПР в том числе после соответствующей просьбы от сестры бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала.
В минувший понедельник спикер городской думы вместе еще с 16-тью депутатами объявили о намерении выйти из партии из-за неких накопившихся разногласий. Тогда Сидоров объяснял это желанием быть независимой организацией и подчиняться только избирателям, а не региональному отделению ЛДПР. По каким именно вопросам политики не смогли договориться, спикер гордумы так и не объяснил. Он говорил, что ситуация назревала с момента ареста Сергея Фургала.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя эту ситуацию, говорил, что проблемы в Хабаровске только закаляют партию.



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