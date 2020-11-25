В Москве, на 97-м году жизни скончалась лингвист, Наталья Бонк, автор знаменитого учебника английского языка. Об этом сообщил Литературный институт, где она преподавала. Учебник Бонк переиздается больше 60 лет.
2020-11-25T08:32:54+03:00
2020-11-25T08:32:54+03:00
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08:32, 25 ноября 2020
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