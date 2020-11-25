Военный суд в Московской области рассмотрит апелляцию на приговор по делу о терактах в петербургском метро. По данным Интерфакса, заседание будет проходить по видеосвязи, осужденные останутся в СИЗО Санкт-Петербурга.

Приговор был вынесен в декабре 2019 года, обвиняемый в организации взрыва Аброр Азимов получил пожизненный срок. Остальные 10 фигурантов дела – от 19 до 28 лет колонии.

В результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист. Около 70 человек пострадали.