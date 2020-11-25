Ущерб от снежного циклона и ледяного дождя в Приморье предварительно оценивается в 250 миллионов рублей, сообщает краевое правительство. К ликвидации последствий стихии стали активнее привлекать военных. Они, в том числе, убирают упавшие деревья, столбы и обрабатывают дороги от гололеда.

В настоящее время энергоснабжение континентальной части Владивостока полностью восстановлено, без электричества остаются потребители на острове Русский в нескольких поселках.