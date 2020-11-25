Сенат Франции рассмотрит сегодня резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха. Документ носит рекомендательный характер, исполнительная власть не обязана его выполнять.

Помимо начала процесса признания, правительству предлагается обеспечить гарантии безопасности для местного населения и немедленно отправить туда гуманитарную помощь, а также, вместе с европейскими партнерами, пересмотреть процесс вступления Турции в Евросоюз. Проект представили пятеро сенаторов из разных фракций. Один из них республиканец Бруно Ретайло выразил уверенность в том, что только признание независимости позволит надежно гарантировать права и свободы людей «перед лицом турецкого исламистского экспансионизма». В середине октября аналогичный проект поступил и в Национальное Собрание, то есть нижнюю палату французского парламента. Там его рассмотрят 3 декабря. С призывом к правительству Франции признать Карабах выступил и городской совет Парижа. Мэр столицы Анн Идальго заявила о намерении обратиться с такой просьбой к внешнеполитическому ведомству страны.

Франция – сопредседатель Минской группы ОБСЕ, которая занимается поиском путей мирного урегулирования в Карабахе.