Мосгорсуд сегодня проверит законность приговора фигурантам дела организации «Новое величие».

В жалобе адвокаты просят отменить приговор. Они называют его несправедливым. Еще до начала процесса адвокаты говорили, что обвинение по делу «Нового величия» построено на провокации и показаниях сотрудника силовых ведомств, внедрённого в организацию. Судья Люблинского суда Александр Маслов в начале августа приговорил Руслана Костыленкова, Вячеслава Крюкова и Петра Карамзина к реальным срокам. Они получили от шести до семи лет колонии. Остальным – Анне Павликовой, Марии Дубовик, Дмитрию Полетаеву и Максиму Рощину дали условные сроки. Всех признали виновными в организации экстремистского сообщества. Согласно приговору, фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив госпереворот. Молодые люди вину не признали. Они утверждают: идею создания организации им подсказали внедренные туда сотрудники полиции и ФСБ. Апелляцию в Мосгорсуд подала и прокуратура, она просит устранить в приговоре технические ошибки. Сроки для всех надзорное ведомство предлагает оставить прежними.

Ещё один фигурант дела Павел Ребровский в конце октября получил 6 лет колонии общего режима. Это был уже второй приговор. Позапрошлой весной Ребровский получил 2,5 года колонии. Он позже пожаловался на давление следствия, отказался признать вину и дать показания против предполагаемых соучастников. Приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.