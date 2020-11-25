В Польше с изумлением восприняли предложение депутата отменить признание ответственности Москвы за Катынский расстрел

В Польше с изумлением восприняли предложение депутата Госдумы отменить признание ответственности Москвы за Катынский расстрел. Оно прозвучало на мероприятии Российского исторического общества.

Посольство Польши в Москве с изумлением отметило, что на конференции, посвященной российско-польским отношениям, прошедшей в Тверской области на прошлой неделе, была озвучена версия событий, которая снимает ответственность с НКВД за расстрел военнопленных в Катыни. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на копию заявления диппредставительства. Там сказано, что участники мероприятия попытались переложить всю вину за массовое убийство военнопленных на нацистскую Германию. Это в посольстве назвали искажением фактов.

Дипломаты также с удивлением отметили, что конференция Российского исторического общества была одобрена Госдумой, и депутат Алексей Чепа предложил на ней отменить документ, подтверждающий ответственность СССР за те расстрелы. В посольстве заключили, что сейчас необходимо сосредоточиться на защите исторической правды о Второй мировой войне и напоминать о преступлении НКВД.

Советский Союз еще в 1990-ом году официально взял на себя ответственность за расстрел 22-ух тысяч польских военнопленных. Тридцать лет назад в Москве те события назвали одним из самых тяжких преступлений сталинизма.

Ни в Российском историческом обществе, ни в Госдуме заявление посольства Польши еще не комментировали.