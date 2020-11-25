В Южно-Сахалинске восьмилетний ребенок в гостях напал с ножом на сверстника

Как сообщили в Следственном комитете, пока родители были на работе, мальчики играли на планшете и поссорились. Пострадавший ребенок получил 4 удара ножом в грудь и был доставлен в больницу, ему сделали операцию. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку школы, где учатся участники конфликта, а также местной администрации на предмет профилактики правонарушений, передает «Интерфакс».
2020-11-25T07:35:16+03:00
2020-11-25T07:35:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2747358-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:35, 25 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Венедиктов — про преемника на «Эхе Москвы», плакат Путина и воспитание сына / фильм RT Россия На протяжении целой рабочей недели мы преследовали Алексея Венедиктова с камерами: снимали, как он проводит летучки на «Эхе Москвы», придумывает новые радиопередачи, следит за эфиром, грозится уволить сотрудников…