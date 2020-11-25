В Южно-Сахалинске восьмилетний ребенок в гостях напал с ножом на сверстника

Как сообщили в Следственном комитете, пока родители были на работе, мальчики играли на планшете и поссорились. Пострадавший ребенок получил 4 удара ножом в грудь и был доставлен в больницу, ему сделали операцию. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку школы, где учатся участники конфликта, а также местной администрации на предмет профилактики правонарушений, передает «Интерфакс».