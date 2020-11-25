В Подмосковье Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу на приговор осужденным по делу о теракте в метро Петербурга

В Подмосковье сегодня, как ожидается, Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу на приговор осужденным по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году. СМИ писали о странностях и нестыковках в расследовании дела, а фигуранты заявляли о пытках со стороны силовиков.

По делу о теракте осуждены 11 человек – один из них – пожизненно, другие от 19 до 28 лет лишения свободы. Расследование длилось больше года. Ни один из обвиняемых на суде не признал вину. Фигуранты дела заявляли о нарушениях со стороны спецслужб при расследовании, инсценировке задержания. Сразу несколько человек рассказали, что их пытали в «секретной тюрьме» ФСБ, выбивая признательные показания. В прокуратуре тогда говорили, что проведенная проверка этот факт не подтвердила. Обвиняемые также утверждали, что взрывчатку им подбросили. Адвокаты двух фигурантов подчеркивали, что в отношении их подзащитных в принципе нет доказательств причастности к теракту кроме того, что они жили в квартире с другими обвиняемыми. Защитники также сообщали. Что на них оказывалось давление. Множество странностей и нестыковок в расследовании подмечали СМИ. На одном из слушаний подсудимые провели совместную акцию, написав на листах бумаги, что они невиновны, их подставили, доказательств нет. Напомню, что по версии обвинения причиной теракта в Петербурге, стали военные действия России в Сирии.

Взрыв в вагоне метро произошел 3 апреля 2017 года. погибли 15 человек, в том числе смертник, десятки получили ранения