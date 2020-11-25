Правительство России внесло вакцину от коронавируса в список жизненно важных препаратов

Цена препарата должна быть невысокой, а производители должны подготовить оборудование для хранения и перевозки медикамента в каждом регионе. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин также отметил важность полного обеспечения производителей всем необходимым, от этого зависит качество продукции и сроки поставки.