Цена препарата должна быть невысокой, а производители должны подготовить оборудование для хранения и перевозки медикамента в каждом регионе. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин также отметил важность полного обеспечения производителей всем необходимым, от этого зависит качество продукции и сроки поставки.
Правительство России внесло вакцину от коронавируса в список жизненно важных препаратов
Цена препарата должна быть невысокой, а производители должны подготовить оборудование для хранения и перевозки медикамента в каждом регионе. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.