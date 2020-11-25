Икона «Спас Нерукотворный» станет топ-лотом сегодняшнего аукциона осенней недели русского искусства в Лондоне

Оценочная стоимость иконы составляет от 80 до 100 тысяч фунтов стерлингов.
2020-11-25T06:15:05+03:00
2020-11-25T06:15:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:15, 25 ноября 2020
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