В Люблинском суде Москвы должен стартовать процесс над создателем проекта «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым

Ранее суд продлил его арест до 21 января.

Предварительное заседание уже дважды откладывалось. Прошлый раз из-за госпитализации подсудимого в больницу при «Матросской Тишине». Как сообщил его адвокат Александр Самухов, защита ходатайствовала о личном участии Воронцова в процессе. Суд согласился. Дело рассмотрит судья Татьяна Калинина.

Бывший сотрудник органов внутренних дел был арестован полгода назад. Его обвинили в вымогательстве, распространении порнографии, клевете и оскорблении представителя власти. В частности, по версии следствия, он требовал у экс-полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение его интимных фотографий в соцсетях. Всего в отношении Воронцова возбуждено 14 уголовных дел. Свою вину он не признает. Защита утверждает, что обвинение основано на оговоре, а преследование связано с тем, что Воронцов писал о беззакониях в силовых структурах и защищал рядовых полицейских.

К моменту ареста Воронцова аудитория проекта «Омбудсмен полиции» превышала триста тысяч человек. Значительная часть его постов базировалась на внутренних документах, не предназначенных для публикации.