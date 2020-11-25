Президент России Владимир Путин сегодня посетит закрытый город Саров Нижегородской области

Президент сегодня должен посетить Российский федеральный ядерный центр, расположенный в Сарове, и осмотреть разработки предприятия. Агентство РИА Новости напоминает, что оно является крупнейшим отечественный научным центром, занимающимся оборонными

разработками, прежде всего в области ядерного оружия. В Кремле сообщают, что Владимир Путин ознакомится с цифровыми продуктами «Росатома», в режиме видеоконференции заслушает доклад главы госкорпорации Алексея Лихачева и встретится с губернатором Нижегородской области. Отметим, что в последние месяцы на фоне эпидемии президент редко покидает пределы резиденции, а в мероприятиях и переговорах участвует по видеосвязи. СМИ писали, что всех, кому предстоит лично встретиться с Путиными, предварительно две недели держат на строгом карантине. В начале месяца британские таблоиды выдвинули версию о том, что российский лидер болен и может досрочно уйти в отставку. В Кремле это отрицают.

В прошлый раз президент посещал Саров в 2014 году, чтобы встретиться с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра.