Мэрия уверяет, что расширение системы мониторинга активности интернет-пользователей не посягнет на тайну частной жизни

Мэрия Москвы уверяет, что расширение системы мониторинга активности интернет-пользователей не посягнет тайну частной жизни. Это сделает городские сервисы более удобными, сказал «Эху» глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В то же время, ведущий юрист общественной организации Росмосвобода Саркис Дарбинян в интервью радиостанции «Эхо Москвы» предположил, что систему смогут использовать для слежки за жителями города.

Ранее проект «Открытые медиа» со ссылкой на сайт госзакупок сообщил, что мэрия Москвы разработает систему, которая будет собирать детальный «цифровой профиль» пользователей всех городских услуг.