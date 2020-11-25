«Зенит» и «Краснодар» уже не смогут пробиться в следующую стадию Лиги чемпионов

Команды потеряли шансы на выход из группы после поражений. «Зенит» проиграл в Риме местному «Лацио» 1-3, «Краснодар» на своем поле уступил испанской «Севилье» со счетом 1:2. Сегодня свой матч группового этапа Лиги чемпионов проведет московский «Локомотив». Его соперником в Мадриде станет испанский «Атлетико».

