Джозеф Байден первым в истории США получил на президентских выборах более 80 миллионов голосов, сообщает NBC

Телеканал ссылается на данные исследовательской организации Cook Political Report. По ее подсчетам, за действующего президента Дональда Трампа проголосовали почти 74 миллиона человек. Прежний рекорд принадлежал Бараку Обаме, которого поддержали на выборах 2008 года более 69 миллионов избирателей.
2020-11-25T05:15:16+03:00
2020-11-25T05:15:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:15, 25 ноября 2020
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