Телеведущая Тина Канделаки назвала цензурой свой штраф за интервью с «единороссом» Андреем Турчаком

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» сказала изданию РБК, что категорически против того, что ей указывают, какие вопросы задавать. Накануне генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров в эфире канала «Дождь» сказал, что оштрафовал Канделаки за то, что она не задала вопрос секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку о нападении на журналиста Олега Кашина. Сумму штрафа Шнуров не назвал. Кашин ранее неоднократно называл заказчиком своего избиения именно Турчака. После этого интервью сотрудничество с RTVI прекратили несколько журналистов.
2020-11-25T05:14:53+03:00
2020-11-25T05:14:53+03:00
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05:14, 25 ноября 2020
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