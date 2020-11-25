Телеведущая Тина Канделаки назвала цензурой свой штраф за интервью с «единороссом» Андреем Турчаком

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» сказала изданию РБК, что категорически против того, что ей указывают, какие вопросы задавать. Накануне генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров в эфире канала «Дождь» сказал, что оштрафовал Канделаки за то, что она не задала вопрос секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку о нападении на журналиста Олега Кашина. Сумму штрафа Шнуров не назвал. Кашин ранее неоднократно называл заказчиком своего избиения именно Турчака. После этого интервью сотрудничество с RTVI прекратили несколько журналистов.