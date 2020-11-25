Спикер гордумы Хабаровска и еще 16 депутатов, которые заявили о выходе из ЛДПР, теперь передумали

Председатель городской думы Михаил Сидоров сказал ТАСС, что они хотели наладить диалог и теперь услышаны. По словам Сидорова, он рассказал о всех проблемах губернатору Михаилу Дегтяреву, который возглавляет региональное отделение ЛДПР и скоро вылетит в Москву для встречи с руководством партии. В понедельник депутаты гордумы заявили о выходе из ЛДПР, чтобы подчиняться только избирателям. В городе не утихают протесты в поддержку бывшему губернатору Сергею Фургалу, который находится под арестом.