Международная ассоциация воздушного транспорта призвала к тестированию на коронавирус всех пассажиров

Организация полагает, что это позволит заменить соблюдение обязательного карантина при путешествии в другую страну. В ассоциации отметили, что объем международных авиаперевозок из-за коронавирусных ограничений снизился по сравнению с прошлым годом на 90%. Могут быть ликвидированы 46 миллионов рабочих мест, передает ТАСС.

