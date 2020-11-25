Апелляционная палата Кишинева отклонила иски президента Молдавии Игоря Додона, который проиграл на выборах

Жалобы на нарушения во время голосования судьи сочти необоснованными, передают местные СМИ. По данным Центризбиркома, на президентских выборах победила лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду, которая набрала почти 58% голосов. За Додона, который считается пророссийским политиком, проголосовали 42%.
2020-11-25T04:31:53+03:00
2020-11-25T04:31:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:31, 25 ноября 2020
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